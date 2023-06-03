Масштабная катастрофа на железной дороге в Индии: более 200 человек погибли и почти тысяча ранены
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По предварительной версии, грузовой поезд сошел с путей, и в опрокинутые вагоны врезался пассажирский состав
В пятницу, 2 июня, в индийском штате Одиша произошла крупная железнодорожная катастрофа с участием пассажирского и товарного поездов. Спасательная операция длится уже несколько часов, и количество жертв постоянно увеличивается.
Об этом пишет Hindustan Times.
Главный секретарь Одиши Прадип Джена заявил, что в результате аварии погибли 207 человек, еще 900 получили ранения.
По предварительной информации, несколько вагонов грузового поезда Bengaluru-Howrah SuperFast Express сошли с рельсов и упали на соседний путь. После чего с ними столкнулся пассажирский поезд Coromandel Express.
Сразу после аварии многие пассажиры не могли выбраться из перевернутых вагонов и тоже погибли.
Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшно распорядился провести тщательное расследование аварии, чтобы выяснить ее причину.
Ранее "Телеграф" сообщал о железнодорожной аварии во временно оккупированном Крыму, где поезд сошел с путей. Правда, причина была более прозаичной, чем в Индии: незадолго до происшествия неизвестные подорвали железнодорожное полотно.