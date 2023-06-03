Масштабная катастрофа на железной дороге в Индии: более 200 человек погибли и почти тысяча ранены

По предварительной версии, грузовой поезд сошел с путей, и в опрокинутые вагоны врезался пассажирский состав

В пятницу, 2 июня, в индийском штате Одиша произошла крупная железнодорожная катастрофа с участием пассажирского и товарного поездов. Спасательная операция длится уже несколько часов, и количество жертв постоянно увеличивается.

Об этом пишет Hindustan Times.

Главный секретарь Одиши Прадип Джена заявил, что в результате аварии погибли 207 человек, еще 900 получили ранения.

По предварительной информации, несколько вагонов грузового поезда Bengaluru-Howrah SuperFast Express сошли с рельсов и упали на соседний путь. После чего с ними столкнулся пассажирский поезд Coromandel Express.

Сразу после аварии многие пассажиры не могли выбраться из перевернутых вагонов и тоже погибли.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшно распорядился провести тщательное расследование аварии, чтобы выяснить ее причину.

Ранее "Телеграф" сообщал о железнодорожной аварии во временно оккупированном Крыму, где поезд сошел с путей. Правда, причина была более прозаичной, чем в Индии: незадолго до происшествия неизвестные подорвали железнодорожное полотно.