Масштабна катастрофа на залізниці в Індії: понад 200 людей загинули та майже тисячу поранено

За попередньою версією, вантажний поїзд зійшов з колії, і в перекинуті вагони врізався пасажирський потяг

У п’ятницю, 2 червня, в індійському штаті Одіша сталася велика залізнична катастрофа за участю пасажирського та товарного поїздів. Рятувальна операція триває вже кілька годин, і кількість жертв постійно зростає.

Про це пише Hindustan Times.

Головний секретар Одіші Прадіп Джена заявив, що внаслідок аварії загинули 207 людей, ще 900 отримали поранення.

За попередньою інформацією, кілька вагонів вантажного поїзда Bengaluru-Howrah SuperFast Express зійшли з рейок та впали на сусідню колію. Після цього з ними зіткнувся пасажирський поїзд Coromandel Express.

Відразу після аварії багато пасажирів не могли вибратися з перевернутих вагонів і теж загинули.

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшно наказав провести ретельне розслідування аварії, щоб з’ясувати її причину.

Раніше "Телеграф" повідомляв про залізничну аварію у тимчасово окупованому Криму, де поїзд зійшов з колій. Щоправда, причина була прозаїчнішою, ніж в Індії: незадовго до події невідомі підірвали залізничне полотно.