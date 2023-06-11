Власти сообщают об отсутствии пострадавших, но их информация не вызывает доверия

Вечер субботы, 10 июня, мог бы оказаться весьма рутинным и "обычным" днем в Белгородской области пока еще россии, если бы не одно событие: в Алексеевском городском округе произошло ЧП с грузовыми вагонами.

"Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет", — пишет российский ТГ-канал со ссылкой на "губернатора" Белгородщины Гладкова.

Конечно, "главный по Белгородской области" (пока еще) утверждает, что пустой состав следовал до станции одного из предприятий и что "нарушения в движении пригородных поездов нет", но кто же сейчас может поверить этому самозванцу, у которого даже нет сертификата от "Укразалізниці"? Ведь к документам так называемой "россии" сейчас нет большого доверия – срок их действия наверняка скоро ограничат.

Но, шутки в сторону: на самые неоднозначные выводы наталкивают события, которые происходят в будущих "осколках" бывшей рф: пару дней назад в указанном регионе активно работало ПВО и был произведен обстрел. Именно вследствие этого якобы были повреждены многоквартирный жилой дом и несколько частных зданий в Разумном. Также якобы из-за прилета загорелась пятиэтажка в Шебекино.

А затем местные издания объявили, что в ближайшие дни в так называемой "БНР" приостановят выдачу гуманитарной помощи. То есть, власти совершенно не думают о том, как выживать местному населению – ведь "бункерный" кремлевский дед ушел на большую глубину, и его "комбэк" пока что не предусмотрен.

А с учетом того факта, что недавно в населенных пунктах Шебекино и Разумном данной области горели многоэтажки, можно только позавидовать тем местным жителям, которые уже готовы к предстоящим переменам и начали изучать украинский язык – это явно не помешает перед неизбежным наступлением Дня независимости "БНР" – ведь так называемая "рф" явно обречена на распад.

Другими словам, очередной "сход с рельсов вагонов" – еще одна "напоминалочка" местным жителям о том, что режим "кремлевского фюрера" обречен, и нас всех скоро ждут большие и радостные перемены. В том числе и утверждение "Дня независимости БНР" – ведь у каждого нового региона будушей великой страны есть право на самоопределение и на собственные праздники.

Напомним, что люди, которые, возможно, стоят за указанными "знаковыми" для региона событиями, юридически никак на связаны с Украиной – это просто "шахтеры и аграрии", которые сражаются за будущее своей новой родины.