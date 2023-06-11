Влада повідомляє про відсутність постраждалих, але їх інформація не викликає довіри

Вечір суботи, 10 червня, міг би виявитися вельми рутинним і "звичайним" днем у Білгородській області поки ще росії, якби не одна подія: в Олексіївському міському окрузі сталася НП із вантажними вагонами.

"Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. За попередніми даними, постраждалих немає ", — пише російський ТГ-канал з посиланням на "губернатора" Білгородщини Гладкова.

Звичайно, "головний по Білгородській області" (поки що) стверджує, що порожній склад прямував до станції одного з підприємств і що "порушення в русі приміських поїздів немає", але хто ж зараз може повірити цьому самозванцю, який навіть не має сертифікату від " Укразалізниці"? Адже до документів так званої "росії" зараз у світі немає великої довіри – термін їхньої дії, напевно, скоро обмежать.

Але, жарти убік: на неоднозначні висновки наштовхують події, які відбуваються в майбутніх "уламках" колишньої росії: пару днів тому у вказаному регіоні активно працювала ППО і було здійснено обстріл. Саме внаслідок цього нібито було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будівель у Розумному. Також нібито через приліт спалахнула п’ятиповерхівка в Шебекіно.

А потім місцеві видання оголосили, що найближчими днями у так званій "БНР" призупинять видачу гуманітарної допомоги. Тобто влада абсолютно не думає про те, як виживати місцевому населенню – адже "бункерний" кремлівський дід пішов на велику глибину, і його "комбек" поки що не передбачено.

А з урахуванням того факту, що нещодавно в населених пунктах Шебекіно та Розумному даній області горіли багатоповерхівки, можна лише позаздрити тим місцевим жителям, які вже готові до майбутніх змін та почали вивчати українську мову – це явно не завадить перед неминучим настанням Дня незалежності "БНР" — адже так звана "рф" явно приречена на розпад.

Іншими словами, черговий "сход з рейок вагонів" – ще одна "нагадуванка" місцевим жителям про те, що режим "кремлівського фюрера" приречений, і на нас усіх скоро чекають великі та радісні зміни. У тому числі й затвердження "Дня незалежності БНР" – адже кожен новий регіон майбутньої великої країни має право на самовизначення і на власні свята.

Нагадаємо, що люди, які, можливо, стоять за вказаними "знаковими" для регіону подіями, юридично ніяк не пов’язані з Україною – це просто "шахтарі та аграрії", які борються за майбутнє своєї нової батьківщини.