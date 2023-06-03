Не мають відношення до ЗСУ: Подоляк розповів, хто входить до "Російського добровольчого корпусу" і звідки у них зброя (відео)

В ОПУ прогнозують, що РДК у майбутньому стане помітно сильнішим.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які наробили багато галасу в Бєлгородській області, після початку вторгнення росії в Україну були членами Міжнародного легіону ЗСУ, проте їхній контракт закінчився.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю російському опозиційному блогеру Майклу Накі.

"Після того, як їхні контракти закінчилися, вони перетворилися на самостійну бойову одиницю. Так, вони можуть дислокуватися на території України, ми не проти, зрозуміло. Але вони є на сьогодні юридично самостійним підрозділом, який до ЗСУ, у тому числі й до Іноземного легіону, відношення не мають", — сказав Подоляк.

Щодо озброєнь, то радник голови ОПУ зазначив, що певну зброю РДК могли накопичити, оскільки брали участь у бойових діях та могли захоплювати трофеї як в Україні, так і в російських прикордонних областях.

При цьому Подоляк зазначив, що РДК безсумнівно зможуть помітно посилитися за рахунок трофейної зброї у Брянській та Білгородській областях, а нещодавні події залучать до її лав більшу кількість людей. Крім того, він додав, що чим довше росія затягуватиме війну, тим сильнішим стане РДК, який користуватиметься хаосом, що наростає в країні.

Нагадаємо, представник Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в інтерв’ю "Телеграфу" натякнув на те, що рейд у Бєлгородську область повториться в майбутньому, однак у значно більшому масштабі.