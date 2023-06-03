Не имеют отношения к ВСУ: Подоляк рассказал, кто входит в "Русский добровольческий корпус" и откуда у них оружие (видео)

В ОПУ прогнозируют, что РДК в будущем станет заметно сильнее

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые наделали много шума в Белгородской области, после начала вторжения россии в Украину были членами Интернационального легиона ВСУ, однако их контракт закончился.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российскому оппозиционному блогеру Майклу Наки.

"После того, как их контракты закончились, они превратились в самостоятельную боевую единицу. Да, они могут дислоцироваться на территории Украины, мы не против, понятное дело. Но они являются на сегодняшний день юридически самостоятельным подразделением, которое к ВСУ, в том числе и к Иностранному легиону, отношения не имеют", — сказал Подоляк.

Что касается вооружений, то советник главы ОПУ отметил, что определенное оружие РДК могли накопить, так как принимали участие в боевых действиях и могли захватывать трофеи, как в Украине, так и в российских пограничных областях.

При этом Подоляк отметил, что РДК несомненно смогут заметно усилиться за счет трофейного оружия в Брянской и Белгородской областях, а недавние события привлекут в его ряды большее количество людей. Кроме того, он добавил, что чем дольше россия будет затягивать войну, тем сильнее станет РДК, который будет пользоваться нарастающим в стране хаосом.

Напомним, представитель Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью "Телеграфу" намекнул на то, что рейд в Белгородскую область повторится в будущем, однако в куда большем масштабе.