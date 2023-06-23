Убил себя из-за путина: в рф покончил с собой подполковник, "герой россии"

Мужчина не смог вынести "несправедливых" решений своего главнокомандующего

Подлое нападение русского врага на Украину было изначально обречено на неудачу, так как отношения в войсках агрессора всегда были построены на несправедливости, "кумовстве" и взяточничестве.

Такой вывод можно сделать из рассказа о судьбе десантника рф Дмитрия Лисицкого, который прослужил в 247-м десантно-штурмовом полку рф тридцать лет, пишет BBC.

Мужчину призвали на срочную службу в 1993 году, после чего он заключил контракт с Минобороны.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину 247-й полк вошел в состав южной группировки войск, которая под командованием генерала Аркадия Марзоева должна была наступать через Херсон на Николаев и Одессу.

24 февраля 2022 года Марзоев отправил десантников 247-го полка наступать на Херсон, заверив офицеров, что трасса на город свободна. Но десантники попали в засаду — и понесли тяжелые потери. Спустя два дня ситуация повторилась при штурме аэропорта Николаева.

Лисицкий при этом, как рассказали "Би-би-си" его сослуживцы, смог вывести свой батальон из окружения в аэропорту Николаева без потерь. Впоследствии Лисицкий был отправлен в отпуск и на лечение в Ставрополь — это случилось на фоне конфликта с Марзоевым.

Находясь в Ставрополе, утверждают источники издания, Лисицкий писал докладные о том, кто виноват в разгроме 247-го полка. Он отправлял их Владимиру Путину, Сергею Шойгу, Валерию Герасимову, а также в администрацию президента и в Минобороны. 26 мая стало известно, что Владимир Путин наградил орденом Александра Невского генерала Марзоева, командовавшего наступательными операциями на юге Украины.

В этот же день Дмитрий Лисицкий покончил с собой.

Конечно, у нас, украинцев, нет никакого сочувствия по поводу кончины Лисицкого: он пытался восстановить справедливость в войсках для того, чтобы "лучше" убивать наших сограждан. Но, похоже, "в высших сферах" давно решено, что каждый участник нападения на Украину должен понести самое суровое наказание. И, возможно, самоубийство российского полковника и стало самым справедливым решением в данном случае – хочется верить, что каждый роснегодяй понесет подобное наказание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ продвигаются вперед на юге, о чем рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, успехи заметные.