Вбив себе через путіна: у рф на себе наклав руки підполковник, "герой росії"

Чоловік не зміг винести "несправедливих" рішень свого головнокомандувача

Підлий напад російського ворога на Україну був від самого початку приречений на невдачу, оскільки відносини у військах агресора завжди були побудовані на несправедливості, "кумівстві" та хабарництві.

Такий висновок можна зробити з розповіді про долю десантника росії Дмитра Лисицького, який прослужив у 247-му десантно-штурмовому полку рф тридцять років, пише ВВС.

Чоловіка призвали на термінову службу у 1993 році, після чого він уклав контракт із Міноборони.

Перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну 247-й полк увійшов до складу південного угруповання військ, яке під командуванням генерала Аркадія Марзоєва мало наступати через Херсон на Миколаїв та Одесу.

24 лютого 2022 року Марзоєв відправив десантників 247 полку наступати на Херсон, запевнивши офіцерів, що траса на місто вільна. Але десантники потрапили в засідку — і зазнали тяжких втрат. Через два дні ситуація повторилася під час штурму аеропорту Миколаєва.

Лисицький при цьому, як розповіли "Бі-бі-сі" його товариші по службі, зміг вивести свій батальйон з оточення в аеропорту Миколаєва без втрат. Згодом Лисицького було відправлено у відпустку та на лікування до Ставрополя — це сталося на тлі конфлікту з Марзоєвим.

Перебуваючи у Ставрополі, стверджують джерела видання, Лисицький писав доповідні про те, хто винен у розгромі 247 полку. Він відправляв їх Володимиру Путіну, Сергію Шойгу, Валерію Герасимову, а також до адміністрації президента та Міноборони. 26 травня стало відомо, що Володимир Путін нагородив орденом Олександра Невського генерала Марзоєва, який командував наступальними операціями на півдні України.

Того ж дня Дмитро Лисицький наклав на себе руки.

Звичайно, у нас, українців, немає жодного співчуття з приводу смерті Лисицького: він намагався відновити справедливість у військах для того, щоб "краще" вбивати наших співгромадян. Але, схоже, "у вищих сферах" давно вирішено, що кожен учасник нападу на Україну має зазнати найсуворішого покарання. І, можливо, самогубство російського полковника і стало найсправедливішим рішенням у цьому випадку – хочеться вірити, що кожен винний в нападі понесе таке покарання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ просуваються вперед на півдні, про що розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. За його словами, успіхи помітні.