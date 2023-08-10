В Южной Америке застрелили кандидата в президенты, еще 9 человек ранено (фото и видео)

Погибший боролся с коррупцией

В Эквадоре в среду, 9 августа, после митинга тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио Валенсия. В ходе нападение было ранено еще девять человек.

Об этом сообщает Еluniverso.

Как рассказали очевидцы, около 18:20 они услышали несколько выстрелов, 59-летний Валенсия, который в момент нападения садился в машину, упал. По словам его друга, пострадавшего госпитализировали, но в больнице он умер.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Эквадора, скончался и один из предполагаемых подозреваемых в убийстве Фернандо Вильявисенсио, который был ранен во время перестрелки с охранниками кандидата в президенты.

Фернандо Вильявисенсио во время митинга в Колизее Андерсон-колледжа незадолго до убийства. Фото API

По неофициальным данным, мужчина — один из трех киллеров, которые прибыли на мотоцикле, чтобы напасть на машину, в которую сел Вильявисенсио после политического митинга в Колизее, расположенном на проспектах Гаспар де Вильяроэль и Амазонас, к северу от Кито. Он пытался сбежать с места, но упал с мотоцикла и был застрелен охранниками. Остальных убийц зафиксировали камеры наблюдения, их личности устанавливаются.

Кроме убитого Вильявисенсио Валенсии, пострадало также девять человек, в том числе ранена кандидат в депутаты Жизелла Молина, и двое полицейских. Недалеко от места проведения митинга были обнаружены взрывные устройства, их обезвредила полиция.

Вильявисенсио было 59 лет, и он был кандидатом в президенты республики от движения Construye, ранее он вел журналистскую деятельность. И как журналист и как политик, Вильявисенсио боролся с коррупцией и имел конфликты как с правительством, так и с представителями оппозиции.

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