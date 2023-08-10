У Південній Америці застрелили кандидата в президенти, ще 9 людей поранено (фото та відео)

Загиблий боровся із корупцією

В Еквадорі в середу, 9 серпня, після мітингу, трьома пострілами в голову було вбито кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо Валенсія. У ході нападу було поранено ще дев’ятьох людей.

Про це повідомляє Еluniverso.

Як розповіли очевидці, близько 18:20 вони почули кілька пострілів, 59-річний Валенсія, який у момент нападу сідав у машину, впав. За словами його друга, постраждалого госпіталізували, але у лікарні він помер.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі Еквадору, помер й один із підозрюваних у вбивстві Фернандо Вільявісенсіо, який був поранений під час перестрілки з охоронцями кандидата в президенти.

Фернандо Вільявісенсіо під час мітингу в Колізеї Андерсон-коледжу незадовго до вбивства. Фото API

За неофіційними даними, чоловік — один із трьох кілерів, які прибули на мотоциклі, щоб напасти на машину, в яку сів Вільявісенсіо після політичного мітингу в Колізеї, розташованому на проспектах Гаспар де Вільяроель та Амазонас, на північ від Кіто. Він намагався втекти з місця, але впав із мотоцикла і був застрелений охоронцями. Решту вбивць зафіксували камери спостереження, їх особи встановлюються.

Окрім убитого Вільявісенсіо Валенсії, постраждало також дев’ять осіб, у тому числі поранено кандидата в депутати Жизелла Моліна, та двох поліцейських. Неподалік місця проведення мітингу було виявлено вибухові пристрої, їх знешкодила поліція.

Вільявісенсіо було 59 років, і він був кандидатом у президенти республіки від руху Construye, раніше він вів журналістську діяльність. І як журналіст і як політик Вільявісенсіо боровся з корупцією і мав конфлікти як з урядом, так і з представниками опозиції.

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