Украинское оружие для ХАМАС и "еврейская угроза" для Украины: как российская пропаганда выжимает по максимуму из конфликта на Ближнем Востоке

В кампании по дезинформации россияне используют не только фейки, но и манипуляции и конспирологию

На фоне обострения на Ближнем Востоке, катализатором которого стала террористическая атака группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, Россия пытается спровоцировать новые конфликты в мире и нанести максимальный ущерб Украине.

С этой целью кремлевские пропагандисты прибегают к распространению в информационном пространстве фейков, манипуляций и конспирологии. Центр стратегических коммуникаций проанализировал составляющие дезинформационной кампании, которую сейчас проводит РФ.

Обвинение Украины в поддержке терроризма

Первые вбросы по теме "украинского следа" атаки ХАМАС на Израиль появились уже 7 октября. Российские пропагандисты распространяли два фейка на эту тему:

о подготовке операторов БПЛА для ХАМАС украинскими военными;

об использовании боевиками оружия ХАМАС из Украины.

Первоисточником обоих утверждений были российские Telegram-каналы, которые не предоставили никаких доказательств. Уже на следующий день о первом фейке пропагандисты "забыли", сосредоточившись на продвижении темы "украинского оружия в ХАМАС".

Ей посвятили эфиры федеральных каналов, публикации на интернет-сайтах и Telegram-каналах. 8 октября появились и первые сфальсифицированные "доказательства": видео с закадровым арабским голосом, фейковые скриншоты несуществующих публикаций в авторитетных иностранных медиа.

Главными площадками для распространения этого контента стали Telegram (в основном для российской аудитории) и X (для иностранных аудиторий). Западные издания опровергали фейки, которые россияне распространяли от их имени.

Цель фейка:

провоцирование антиукраинских настроений в Израиле путем искусственной "привязки" Украины к ХАМАС;

обвинение Украины в поддержке международного терроризма;

дискредитация Украины как надежного распорядителя оружия, получаемого от партнеров для отражения российской агрессии.

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Провоцирование расколов

Обвиняя Киев в скрытой поддержке ХАМАС, российская пропаганда одновременно пытается заработать дивиденды на публичной поддержке Украиной Израиля.

Российские СМИ и спикеры комментируют противостояние, вызванное террористической атакой и зверствами ХАМАС на прилегающих к Сектору Газы территориях, в контексте многолетнего арабо-израильского конфликта и притеснений палестинцев Израилем. Такое звучание резонирует с настроениями большого числа мусульманского сообщества мира и населения стран Глобального Юга.

Соответственно, поддержка Украиной Израиля российской пропагандой представляется как враждебная мусульманам и странам Глобального Юга позиция, продиктованная зависимостью Киева от его западных партнеров-покровителей.

Целью привязки Киева к произраильскому "империалистическому" лагерю является разрушение плодов усилий украинской дипломатии по налаживанию отношений со странами Африки, Азии и Ближнего Востока, голоса которых важны в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных площадках.

Обвинение украинских властей в чрезмерных симпатиях к Израилю рассчитано на возмущение украинских мусульман, испытывающих солидарность с палестинцами, но не с террористами.

Упрекая Израиль в притеснениях палестинцев и невыполнении резолюций ООН, Москва также пытается расколоть западные элиты, признающие примат прав человека и верховенство норм международного права.

Тенденциозное освещение противостояния Израиля и ХАМАС имеет целью:

обострить антизападные настроения в мусульманском мире и странах Глобального Юга;

лишить Украину международной поддержки в незападных странах;

настроить против власти и активной части общества мусульманское общество Украины;

продемонстрировать "двуличность" Запада в вопросе отстаивания международного права в отношениях с Израилем и Россией.

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Раздувание антисемитизма

Пошла в ход и традиционная для Москвы антисемитская карта. На фоне приверженных Израилю заявлений официального Киева пропаганда продвигает теории заговора о якобы тайных обязательствах перед евреями.

Реанимированный пропагандой фейк о "Новом Иерусалиме" является одной из вариаций такого "еврейского заговора". Ее суть состоит в том, что при поддержке украинской власти евреи якобы планируют скупить или иным образом завладеть частью территории Украины и заселить ее.

Сообщения о "разоблачении заговора" распространяются в Telegram, X. Максимально агрессивно фейк продвигается в TikTok, где в октябре появилось немало новых видеообращений от блогеров и отрывков из старых интервью конспиролога Игоря Беркута.

А бывший депутат ВРУ Илья Кива, который скрывается в России и является частым гостем московских телестудий, "скорректировал" классическую версию конспирологической теории: он заявил о претензиях евреев на западные регионы Украины. Хотя до этого долгое время конспирологи рассказывали о "еврейской угрозе" для Крыма или для юго-восточных регионов Украины и о планах превращения Днепра в новую "столицу сионистов".

Более 10 лет конспирологию о "Новом Иерусалиме" в Украине распространяли преимущественно маргинальные деятели и движения откровенно антисемитского и пророссийского толка. Вышеупомянутый Игорь Беркут, выпускник Московского высшего командного училища, возглавлял карликовую партию "Великая Украина" и баллотировался в депутаты. С 2020 года он находится в розыске по подозрению в государственной измене. По данным СБУ, у Беркута есть российский паспорт.

Карточка Игоря Беркута на сайте МВД Украины

Среди российских чиновников самым заметным публичным сторонником антисемитской конспирологии можно назвать Сергея Глазьева, в 2012-2019 годах имевшего статус советника президента РФ. Он же руководил публичными акциями поклонников России в Донецке, Луганске и Одессе в 2014 году.

Антисемитскую конспирологию российские спецслужбы использовали для подстрекательства жителей востока и юга Украины к неповиновению правительству и вербовке боевиков во время так называемой "русской весны" в 2014 году. Местных пугали тем, что Киев якобы согласился отдать евреям эти регионы. Начало боевых действий в Донецкой и Луганской областях "объясняли" тем, что евреи "столкнули лбами братские славянские народы", чтобы "расчистить территорию" для себя. Продвижение этого нарратива активизировалось во время полномасштабного вторжения. В частности, была зафиксирована очередная волна распространения фейка, якобы "Кнессет выделил 84 миллиарда долларов на покупку украинской земли". Этот фейк периодически всплывает в соцсетях как минимум с 2018 года.

Фото и видео с празднования Рош а-Шана паломниками-хасидами в Умани конспирологи и российские пропагандисты неоднократно выдавали за доказательство начала реализации плана "Нового Иерусалима". В частности, в сентябре 2022 г. сообщения такого содержания распространялись в грузинском сегменте соцсетей.

Цель фейка:

провоцирование антисемитских настроений в Украине для создания картинки об "украинских нацистах", готовых совершать погромы;

разжигание внутреннего противостояния в украинском обществе для его ослабления;

перевод ответственности за войну с государства-агрессора на "участников еврейского сговора";

усиление нарратива об Украине как о "несостоятельном государстве" под "внешним управлением" для российской аудитории и ультраправых и конспирологов на Западе.

Противоставление помощи Украине и Израилю

Российские пропагандисты и чиновники не скрывают надежд на то, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон будет вынужден "переключить внимание" с Украины на Израиль.

Для этого продвигаются следующие тезисы:

США ресурсно не могут поддерживать одновременно Украину и Израиль.

Ближний Восток является для США более важным регионом, чем Восточная Европа. Израиль, в отличие от Украины, имеет документально закрепленный статус военного союзника США.

США будут вынуждены перенаправить на Израиль ресурсы, которые ранее предусматривались для Украины.

Используя различные площадки (социальные сети, медиа, заявления публичных лиц), россияне пытаются, как минимум, спровоцировать в США дискуссию о целесообразности поддержки Украины и усилить голоса сторонников ее сворачивания. До 7 октября ключевыми аргументами были "нерациональное использование средств налогоплательщиков" и "финансирование коррупции" в Украине и администрации Байдена. После атаки ХАМАС к ним добавилось еще и требование поддерживать Израиль, а не Украину.

Также Россия прибегает к информационным провокациям, создавая фейки о том, что украинское правительство якобы призывает США отказаться от поддержки Израиля в пользу Украины.

Цель манипуляции:

создание искусственной зависимости между американской поддержкой Украины и Израиля, формирование ложной дихотомии: "или Украина – или Израиль";

усиление расколов в американском обществе путем втягивания граждан в заранее конфликтную дискуссию;

ухудшение взаимоотношений между украинцами и израильтянами, которые согласно целям Кремля должны видеть друг в друге не партнеров, а конкурентов и даже врагов.

Выводы

Эскалация на Ближнем Востоке была воспринята Москвой как "окно возможностей" для ослабления своих врагов Украины и ее международных партнеров. Поэтому российская пропаганда активно включилась в создание нужного информационного фона.

Кремлевские пропагандисты работают одновременно с разными аудиториями, продуцируя большое количество фейков:

провоцируют антиукраинские настроения среди израильтян и антиизраильские среди украинцев;

обвиняют украинцев в помощи террористам;

оправдывают насилие ХАМАС колониальной политикой Израиля;

традиционно разыгрывают антисемитскую карту;

вбрасывают теории "еврейского заговора".

Москва не занимает какой-либо принципиальной позиции в отношении ближневосточного конфликта. Она готова поддерживать кого-либо и осуждать всех, если видит в этом хотя бы кратковременную выгоду для себя.