Украинское оружие для ХАМАС и "еврейская угроза" для Украины: как российская пропаганда выжимает по максимуму из конфликта на Ближнем Востоке
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В кампании по дезинформации россияне используют не только фейки, но и манипуляции и конспирологию
На фоне обострения на Ближнем Востоке, катализатором которого стала террористическая атака группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, Россия пытается спровоцировать новые конфликты в мире и нанести максимальный ущерб Украине.
С этой целью кремлевские пропагандисты прибегают к распространению в информационном пространстве фейков, манипуляций и конспирологии. Центр стратегических коммуникаций проанализировал составляющие дезинформационной кампании, которую сейчас проводит РФ.
Обвинение Украины в поддержке терроризма
Первые вбросы по теме "украинского следа" атаки ХАМАС на Израиль появились уже 7 октября. Российские пропагандисты распространяли два фейка на эту тему:
- о подготовке операторов БПЛА для ХАМАС украинскими военными;
- об использовании боевиками оружия ХАМАС из Украины.
Первоисточником обоих утверждений были российские Telegram-каналы, которые не предоставили никаких доказательств. Уже на следующий день о первом фейке пропагандисты "забыли", сосредоточившись на продвижении темы "украинского оружия в ХАМАС".
Ей посвятили эфиры федеральных каналов, публикации на интернет-сайтах и Telegram-каналах. 8 октября появились и первые сфальсифицированные "доказательства": видео с закадровым арабским голосом, фейковые скриншоты несуществующих публикаций в авторитетных иностранных медиа.
Главными площадками для распространения этого контента стали Telegram (в основном для российской аудитории) и X (для иностранных аудиторий). Западные издания опровергали фейки, которые россияне распространяли от их имени.
Цель фейка:
- провоцирование антиукраинских настроений в Израиле путем искусственной "привязки" Украины к ХАМАС;
- обвинение Украины в поддержке международного терроризма;
- дискредитация Украины как надежного распорядителя оружия, получаемого от партнеров для отражения российской агрессии.
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Провоцирование расколов
Обвиняя Киев в скрытой поддержке ХАМАС, российская пропаганда одновременно пытается заработать дивиденды на публичной поддержке Украиной Израиля.
Российские СМИ и спикеры комментируют противостояние, вызванное террористической атакой и зверствами ХАМАС на прилегающих к Сектору Газы территориях, в контексте многолетнего арабо-израильского конфликта и притеснений палестинцев Израилем. Такое звучание резонирует с настроениями большого числа мусульманского сообщества мира и населения стран Глобального Юга.
Соответственно, поддержка Украиной Израиля российской пропагандой представляется как враждебная мусульманам и странам Глобального Юга позиция, продиктованная зависимостью Киева от его западных партнеров-покровителей.
Целью привязки Киева к произраильскому "империалистическому" лагерю является разрушение плодов усилий украинской дипломатии по налаживанию отношений со странами Африки, Азии и Ближнего Востока, голоса которых важны в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных площадках.
Обвинение украинских властей в чрезмерных симпатиях к Израилю рассчитано на возмущение украинских мусульман, испытывающих солидарность с палестинцами, но не с террористами.
Упрекая Израиль в притеснениях палестинцев и невыполнении резолюций ООН, Москва также пытается расколоть западные элиты, признающие примат прав человека и верховенство норм международного права.
Тенденциозное освещение противостояния Израиля и ХАМАС имеет целью:
- обострить антизападные настроения в мусульманском мире и странах Глобального Юга;
- лишить Украину международной поддержки в незападных странах;
- настроить против власти и активной части общества мусульманское общество Украины;
- продемонстрировать "двуличность" Запада в вопросе отстаивания международного права в отношениях с Израилем и Россией.
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Раздувание антисемитизма
Пошла в ход и традиционная для Москвы антисемитская карта. На фоне приверженных Израилю заявлений официального Киева пропаганда продвигает теории заговора о якобы тайных обязательствах перед евреями.
Реанимированный пропагандой фейк о "Новом Иерусалиме" является одной из вариаций такого "еврейского заговора". Ее суть состоит в том, что при поддержке украинской власти евреи якобы планируют скупить или иным образом завладеть частью территории Украины и заселить ее.
Сообщения о "разоблачении заговора" распространяются в Telegram, X. Максимально агрессивно фейк продвигается в TikTok, где в октябре появилось немало новых видеообращений от блогеров и отрывков из старых интервью конспиролога Игоря Беркута.
А бывший депутат ВРУ Илья Кива, который скрывается в России и является частым гостем московских телестудий, "скорректировал" классическую версию конспирологической теории: он заявил о претензиях евреев на западные регионы Украины. Хотя до этого долгое время конспирологи рассказывали о "еврейской угрозе" для Крыма или для юго-восточных регионов Украины и о планах превращения Днепра в новую "столицу сионистов".
Более 10 лет конспирологию о "Новом Иерусалиме" в Украине распространяли преимущественно маргинальные деятели и движения откровенно антисемитского и пророссийского толка. Вышеупомянутый Игорь Беркут, выпускник Московского высшего командного училища, возглавлял карликовую партию "Великая Украина" и баллотировался в депутаты. С 2020 года он находится в розыске по подозрению в государственной измене. По данным СБУ, у Беркута есть российский паспорт.
Среди российских чиновников самым заметным публичным сторонником антисемитской конспирологии можно назвать Сергея Глазьева, в 2012-2019 годах имевшего статус советника президента РФ. Он же руководил публичными акциями поклонников России в Донецке, Луганске и Одессе в 2014 году.
Антисемитскую конспирологию российские спецслужбы использовали для подстрекательства жителей востока и юга Украины к неповиновению правительству и вербовке боевиков во время так называемой "русской весны" в 2014 году. Местных пугали тем, что Киев якобы согласился отдать евреям эти регионы. Начало боевых действий в Донецкой и Луганской областях "объясняли" тем, что евреи "столкнули лбами братские славянские народы", чтобы "расчистить территорию" для себя. Продвижение этого нарратива активизировалось во время полномасштабного вторжения. В частности, была зафиксирована очередная волна распространения фейка, якобы "Кнессет выделил 84 миллиарда долларов на покупку украинской земли". Этот фейк периодически всплывает в соцсетях как минимум с 2018 года.
Фото и видео с празднования Рош а-Шана паломниками-хасидами в Умани конспирологи и российские пропагандисты неоднократно выдавали за доказательство начала реализации плана "Нового Иерусалима". В частности, в сентябре 2022 г. сообщения такого содержания распространялись в грузинском сегменте соцсетей.
Цель фейка:
- провоцирование антисемитских настроений в Украине для создания картинки об "украинских нацистах", готовых совершать погромы;
- разжигание внутреннего противостояния в украинском обществе для его ослабления;
- перевод ответственности за войну с государства-агрессора на "участников еврейского сговора";
- усиление нарратива об Украине как о "несостоятельном государстве" под "внешним управлением" для российской аудитории и ультраправых и конспирологов на Западе.
Противоставление помощи Украине и Израилю
Российские пропагандисты и чиновники не скрывают надежд на то, что из-за обострения на Ближнем Востоке Вашингтон будет вынужден "переключить внимание" с Украины на Израиль.
Для этого продвигаются следующие тезисы:
- США ресурсно не могут поддерживать одновременно Украину и Израиль.
- Ближний Восток является для США более важным регионом, чем Восточная Европа. Израиль, в отличие от Украины, имеет документально закрепленный статус военного союзника США.
- США будут вынуждены перенаправить на Израиль ресурсы, которые ранее предусматривались для Украины.
Используя различные площадки (социальные сети, медиа, заявления публичных лиц), россияне пытаются, как минимум, спровоцировать в США дискуссию о целесообразности поддержки Украины и усилить голоса сторонников ее сворачивания. До 7 октября ключевыми аргументами были "нерациональное использование средств налогоплательщиков" и "финансирование коррупции" в Украине и администрации Байдена. После атаки ХАМАС к ним добавилось еще и требование поддерживать Израиль, а не Украину.
Также Россия прибегает к информационным провокациям, создавая фейки о том, что украинское правительство якобы призывает США отказаться от поддержки Израиля в пользу Украины.
Цель манипуляции:
- создание искусственной зависимости между американской поддержкой Украины и Израиля, формирование ложной дихотомии: "или Украина – или Израиль";
- усиление расколов в американском обществе путем втягивания граждан в заранее конфликтную дискуссию;
- ухудшение взаимоотношений между украинцами и израильтянами, которые согласно целям Кремля должны видеть друг в друге не партнеров, а конкурентов и даже врагов.
Выводы
Эскалация на Ближнем Востоке была воспринята Москвой как "окно возможностей" для ослабления своих врагов Украины и ее международных партнеров. Поэтому российская пропаганда активно включилась в создание нужного информационного фона.
Кремлевские пропагандисты работают одновременно с разными аудиториями, продуцируя большое количество фейков:
- провоцируют антиукраинские настроения среди израильтян и антиизраильские среди украинцев;
- обвиняют украинцев в помощи террористам;
- оправдывают насилие ХАМАС колониальной политикой Израиля;
- традиционно разыгрывают антисемитскую карту;
- вбрасывают теории "еврейского заговора".
Москва не занимает какой-либо принципиальной позиции в отношении ближневосточного конфликта. Она готова поддерживать кого-либо и осуждать всех, если видит в этом хотя бы кратковременную выгоду для себя.