COVID-23? В Китае больницы переполнены из-за неизвестной пневмонии

В дело уже вмешалась ВОЗ

В Китае, откуда пошел COVID-19, который стал пандемией и привел к тысячам смертей по всему миру, зафиксирована вспышка новой неизвестной болезни. Больницы Поднебесной уже переполнены больными.

Об этом сообщил врач Эрик Фейгал-Динг, который опубликовал несколько сообщений в социальной сети Х и показал видео серьезной переполненности больниц. По его данным, речь идет о вспышке какой-то недиагностированной пневмонии. От неё "слегли" в больницы уже многие дети в крупнейших провинциях Китая: Пекин и Ляонин.

На видео видно, как сотни людей выстраиваются в очередь на улице возле клиник, все в масках, многие держат на руках больных детей в ожидании помощи.

Ситуация дошла до того, что в дело уже вмешалась ВОЗ. Ее представители обеспокоены истинным числом пациентов с неизвестной пневмонией. У пациентов наблюдается высокая температура и легочные узлы, но нет кашля. При этом уже известно, что заражаются не только дети, но и взрослые, например их учителя в школе. Из-за этого некоторые учебные заведения просто закрываются.

Некоторые эксперты, как например, редактор ProMed отмечают, что: "Было бы необычно, чтобы так быстро пострадало так много детей". Доктор Фейгл-Динг назвал это "тревожным".

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