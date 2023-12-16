Пусть воюют и умирают: россияне не прочь видеть зэков на фронте, но категорически против их помилования

Правда, мнение рядовых россиян по этому поводу в Кремле мало кого интересует

Несмотря на то, что российское правительство активно использует заключенных для войны против Украины – так массово, что даже колонии закрываются – формируя из них так называемые отряды "Шторм Z" и обещая помилование, рядовые россияне категорически против того, чтобы зэков миловали. Интересно, что к идее использования заключённых на фронте россияне относятся хорошо.

Об этом заявили российские социологи по результатам ряда "соцопросов". Так, по их данным, 55% россиян заявили, что категорически против помилования участников войны в Украине, ранее осужденных за тяжкие преступления.

В то же время, почти 32% россиян поддерживают такую практику. Что интересно, обе группы поддерживают непосредственно участие зэков в войне, но основное большинство считает, что им не нужно выписывать помилование.

Социологи также провели разбивку по гендерной и возрастной категории. Из женщин 60% не поддерживают помилование зеков против 27% поддержавших такую идею. Среди мужчин цифры разделились соответственно на 48% и 39%.

Относительно возрастной категории больше всего сторонников идеи помилования зэков – среди россиян в возрасте 60+: 43% поддержали помилование, 42% – нет. Отмечается, что чем младше граждане – тем больше доля тех, кто не поддерживает помилование заключенных за участие в войне в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в расформированной ЧВК "Вагнер" заявляли, что только в их рядах служило около 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них был убит.

Кстати, ЧВК "Вагнер" вернулась в зону боевых действий, но уже под другим названием. Украинские военные стали замечать, что на фронте начали появляться подразделения "Шторм V".