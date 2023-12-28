В России начали прямо угрожать НАТО: назвали страну, которая "пострадает первой"

В Кремле продолжают угрожать соседней стране за то, что с 2023 года она вступила в ряды Альянса

Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО. Такое заявление сделал Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Свои "страшилки" дипломат аргументировал тем фактом, что Финляндия находится у границы с РФ. Информацию передает издание Euractiv.

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия", — сказал Ульянов.

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус. Этот шаг по мнению России, превратил Хельсинки во враждебного игрока.

Михаил Ульянов назвал "серьезным вызовом" то, что США и Финляндия усиливают сотрудничество в сфере обороны. Ведь это откроет доступ американским военным к объектам на территории страны.

Напомним, что Россия заявила о намерении разместить свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией.

Ранее "Телеграф" писал, что Финляндия столкнулась с большим наплывом мигрантов, которые прибывают из РФ. Поэтому страна была вынуждена закрыть четыре из девяти пограничных переходов на границе с Россией.