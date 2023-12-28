У Росії почали прямо загрожувати НАТО: назвали країну, яка постраждає першою

У Кремлі продовжують загрожувати сусідній країні за те, що з 2023 року вона вступила до лав Альянсу

Фінляндія стане першою країною, яка постраждає у разі ескалації напруженості між Росією та НАТО. Таку заяву зробив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.

Свої "страшилки" дипломат аргументував тим, що Фінляндія перебуває біля кордону з РФ. Інформацію повідомляє видання Euractiv.

"Жили спокійно, умиротворено і несподівано опинилися між Росією та НАТО, як складова частина альянсу, але вони ж сусідять з нами, і не дай Боже, якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія", — сказав Ульянов.

Нагадаємо, що Фінляндія вступила до НАТО у квітні 2023 року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус. Цей крок на думку Росії, перетворив Гельсінкі на ворожого гравця.

Михайло Ульянов назвав "серйозним викликом" те, що США та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері оборони. Адже це відкриє доступ американським військовим до об’єктів на території країни.

Нагадаємо, що Росія заявила про намір розмістити свої новітні гаубиці у Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією та Норвегією.

Раніше Телеграф писав, що Фінляндія зіткнулася з великим напливом мігрантів, які прибувають з РФ. Тому країна змушена була закрити чотири з дев’яти прикордонних переходів на кордоні з Росією.