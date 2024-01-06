Обстановка накаляется: КНДР второй день подряд обстреливает границу Южной Кореи

За два дня было выпущено около 260 снарядов

На фоне эскалации напряжения между КНДР и США, северокорейские войска продолжают масштабные артиллерийские учения на границе с Южной Кореей и второй дней обстреливают линию разграничения в Желтом море.

Как сообщает Yonhap News Agency, обстрелы наблюдаются в районе островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, тем самым фактически КНДР бьет по морской границе двух стран.

За 6 января было выпущено около 60 снарядов, а днем ранее — 200. Отмечается, что жители островов после этого были вынуждены находиться в защищенных местах, а южнокорейские военные в ответ провели свои учения со стрельбой.

Стоит отметить, что это не первый инцидент в этом регионе, так в 2010 году стороны обменялись артиллерийскими ударами, в результате которых погибли несколько военных и гражданских лиц.

Это была первая артиллерийская дуэль между странами за 40 лет, которая привела к значительному ухудшению отношений и резкому повышению напряжения в регионе.

Стоит отметить, что КНДР с первых дней российского вторжения объявила о поддержке России, а потому Украина разорвала с этой страной дипломатические отношения.

Как сообщалось ранее, россияне предположительно использовали северокорейские ракеты для ударов по Запорожской области 29 декабря.