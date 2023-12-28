Ким Чен Ын приказал ускорить подготовку к войне: в Южной Корее уже отреагировали

Северокорейский диктатор в очередной раз угрожает войной

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным, производителям оружия и ядерным силам КНДР ускорить подготовку к войне. По его мнению, государство должно противостоять "беспрецедентным конфронтационным шагам США".

Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили государственные СМИ КНДР, пишет Reuters. Говоря о направлениях политики на новый год на ключевой встрече правящей партии страны в среду, 27 декабря, Ким также сказал, что Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами.

Агентство отмечает, что Северная Корея расширяет связи с Россией, в частности, Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставке военного оборудования Москве для использования в войне с Украиной. В то же время Россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь Северной Корее расширить свой военный потенциал.

Во время партийного пленума Ким Чен Ын также наметил экономические цели на новый год, назвав его "решающим годом" для выполнения пятилетнего плана развития страны. Он уточнил важные задачи на новый год, которые "необходимо динамично продвигать в ключевых отраслях промышленности" и призвал "стабилизировать сельскохозяйственное производство на высоком уровне".

В свою очередь в четверг президент Южной Кореи Юн Сук Йоль посетил воинскую часть на передовой в восточном округе Йончхон, чтобы осмотреть ее оборонную позицию. Он также призвал к немедленному ответу, если будет провокация со стороны Северной Кореи. "Я призываю вас немедленно и решительно подавить желание врага на провокацию на месте", — сказал Юн войскам.

Напомним, 22 ноября Северная Корея заявила, что успешно вывела на орбиту спутник-шпион. Также в КНДР пообещали запустить еще несколько спутников.