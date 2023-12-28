Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни: у Південній Кореї вже відреагували

Північнокорейський диктатор вчергове погрожує війною

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим, виробникам зброї та ядерним силам КНДР прискорити підготовку до війни. На його думку, держава має протистояти "безпрецедентним конфронтаційним крокам США".

Про це в четвер, 28 грудня, повідомили державні ЗМІ КНДР, пише Reuters. Говорячи про напрямки політики на новий рік на ключовій зустрічі правлячої партії країни в середу, 27 грудня, Кім також сказав, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.

Агентство зазначає, що Північна Корея розширює зв’язки з Росією, зокрема, Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною. Водночас Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал.

Під час партійного пленуму Кім Чен Ин також окреслив економічні цілі на новий рік, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п’ятирічного плану розвитку країни. Він уточнив важливі завдання на новий рік, які "необхідно динамічно просувати в ключових галузях промисловості", і закликав "стабілізувати сільськогосподарське виробництво на високому рівні".

Своєю чергою у четвер президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відвідав військову частину на передовій у східному окрузі Йончхон, щоб оглянути її оборонну позицію. Він також закликав до негайної відповіді, якщо буде будь-яка провокація з боку Північної Кореї. "Я закликаю вас негайно і рішуче придушити бажання ворога на провокацію на місці", — сказав Юн військам.

Нагадаємо, 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно вивела на орбіту супутник-шпигун. Також у КНДР пообіцяли запустити ще кілька супутників.