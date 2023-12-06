Не зміг стримати сліз: Кім Чен Ин розплакався на з’їзді матерів (відео)

Кім Чен Ин закликав жінок народжувати частіше і більше

Лідера Північної Кореї Кім Чен Іна захлеснули емоції і він не зміг стримати сліз під час свого виступу. Сталося це під час звітної доповіді на п’ятому загальнореспубліканському з’їзді матерів.

Там лідера Північної Кореї розповідав про обов’язки жінок працювати на благо комуністичного режиму. Про це повідомляє KCNA.

У своїй заяві Кім Чен Ин підкреслив, що всі матері повинні "розуміти свою відповідальність та обов’язок перед суспільством та сім’ями", підтримувати впевненість та оптимізм щодо перспектив соціалістичного будівництва та "зміненого ідеального суспільства, яке прийде в найближчому майбутньому ".

Він також заявив, що "коли всі матері чітко зрозуміють, що народжувати багато дітей — це патріотизм", побудова соціалістичної країни може прискоритися.

На відео видно, як під час доповіді сльоза котиться правою щокою північнокорейського лідера. Згодом Кім Чен Ин утирає її хусткою.

Слухачі протягом усієї промови Кім Чен Ына плакали, а також аплодували йому по п’ять хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, що Північна Корея "допомагає" російським окупантам.