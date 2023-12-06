Не смог сдержать слёз: Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей (видео)

Ким Чен Ын призвал женщин рожать чаще и больше

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына захлестнули эмоции и он не смог сдержать слёз во время своего выступления. Произошло это во время отчетного доклада на пятом общереспубликанском съезде матерей.

Там лидера Северной Кореи рассказывал об обязанностях женщин работать на благо коммунистического режима. Об этом сообщает KCNA.

В своем заявлении Ким Чен Ын подчеркнул, что все матери должны "понимать свою ответственность и обязанность перед обществом и семьями", поддерживать уверенность и оптимизм относительно перспектив социалистического строительства и "измененного идеального общества, которое придет в ближайшем будущем".

Он также заявил, что "когда все матери четко поймут, что рожать много детей — это патриотизм", построение социалистической страны может ускориться.

На видео видно, как во время доклада слеза катится по правой щеке северокорейского лидера. Впоследствии Ким Чен Ын утирает ее платком.

Слушатели на протяжении всей речи Ким Чен Ына плакали, а также аплодировали ему по пять минут.

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