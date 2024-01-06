Обстановка розпалюється: КНДР другий день поспіль обстрілює кордон Південної Кореї

За два дні було випущено близько 260 снарядів

На тлі ескалації напруги між КНДР і США північнокорейські війська продовжують масштабні артилерійські навчання на кордоні з Південною Кореєю і другий день обстрілюють лінію розмежування в Жовтому морі.

Як повідомляє Yonhap News Agency, обстріли спостерігаються в районі островів Йонпхендо і Пеннендо, тим самим фактично КНДР б’є по морському кордону двох країн.

За 6 січня було випущено близько 60 снарядів, а на день раніше — 200. Зазначається, що мешканці островів після цього були змушені перебувати в захищених місцях, а південнокорейські військові у відповідь провели свої навчання зі стріляниною.

Варто зазначити, що це не перший інцидент у цьому регіоні, тому у 2010 році сторони обмінялися артилерійськими ударами, внаслідок яких загинуло кілька військових та цивільних осіб.

Це була перша артилерійська дуель між країнами за 40 років, яка призвела до значного погіршення відносин та різкого підвищення напруги у регіоні.

Варто зазначити, що КНДР із перших днів російського вторгнення оголосила про підтримку Росії, а тому Україна розірвала з цією країною дипломатичні відносини.

Як повідомлялося раніше, росіяни, ймовірно, використовували північнокорейські ракети для ударів по Запорізькій області 29 грудня.