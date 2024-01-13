"США не могут сделать все сами": Байден заявил, что наступил переломный момент в истории

Наше лидерство является жизненно важным, — заявил он

Президент США Джо Байден уверен, что мир переживает переломный момент в истории. Существует угроза для демократии, перед лицом которой, необходимо сплотиться, укреплять союзы и отношения с партнерами.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе ответа на вопрос, как в администрации Байдена характеризуют нынешнюю внешнюю политику Штатов, в частности, о войне в Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Его слова цитирует "Укрінформ".

"Президент верит во внешнюю политику, которая усиливает наших союзников и партнеров, строящуюся на альянсах и партнерствах, признающую, что США не могут сделать все сами. Однако наше лидерство является жизненно важным для решения некоторых из этих проблем", – сказал Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности выразил надежду, что политика Соединенных Штатов Америки останется активной. Именно такой, по его словам, она была в предыдущие три года работы администрации Байдена.

Ранее журнал Time обнародовал свою версию "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год", третью строчку рейтинга заняла "Разделенная Украина". Самый большой риск — "США против самих себя", второе место — "Ближний Восток на грани".

Как сообщал "Телеграф", три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, обнародовали документ "Предлагаемый план победы в Украине", в котором раскритиковали администрацию Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Они требуют от него решительных действий.