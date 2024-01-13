"США не можуть зробити все самі": Байден заявив, що настав переломний момент в історії

Наше лідерство є життєво важливим, — заявив він

Президент США Джо Байден упевнений, що світ переживає переломний момент в історії. Існує загроза для демократії, перед якою необхідно згуртуватися, зміцнювати союзи та відносини з партнерами.

Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час відповіді на питання, як в адміністрації Байдена характеризують нинішню зовнішню політику Штатів, зокрема щодо війни в Україні та ситуації на Близькому Сході. Його слова цитує "Укрінформ".

"Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах і партнерствах, яка визнає, що США не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство є життєво важливим для вирішення деяких із цих проблем", – сказав Кірбі.

Координатор Ради національної безпеки висловив сподівання, що політика Сполучених Штатів Америки залишиться активною. Саме такою, за його словами, вона була у попередні три роки роботи адміністрації Байдена.

Раніше журнал Time оприлюднив свою версію "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік", третій рядок рейтингу зайняла "Розділена Україна". Найбільший ризик — "США проти самих себе", друге місце — "Близький Схід на межі".

Як повідомляв "Телеграф", три комітети Палати представників Конгресу США, очолювані республіканцями, оприлюднили документ "Пропонований план перемоги в Україні", в якому розкритикували адміністрацію Джо Байдена за недостатню допомогу Україні. Вони вимагають від нього рішучих дій.