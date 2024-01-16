Странам Балтии пора напрячься? Путин сделал тревожное заявление насчет россиян

В сети считают, что слова Путина — это сигнал европейским странам

Из Латвии хотят депортировать 1 167 граждан Российской Федерации из-за того, что они не выполнили требования страны. На фоне этого Путин сделал заявление о том, что страны Прибалтики якобы "угрожают безопасности РФ".

Об этом российский президент заявил во время Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России". По его словам, подобные действия стран Прибалтики являются "очень серьезными вещами".

"В Прибалтике русских людей выбрасывают за кордон. Это очень серьезные вещи, напрямую затрагивающие безопасность нашей страны", — заявил российский диктатор.

Напомним, что Латвия намерена депортировать больше тысячи россиян из-за того, что они не выполнили требований правил эмиграции и не получили вид на жительство. По состоянию на начало 2024 года на территории этой страны проживает около 50 тысяч россиян. В Латвии опасаются угроз Кремля и расценивают заявления российских политиков на этот счет, как опасные. На фоне этого правительство поручило укрепить безопасность.

В сети расценили слова Путина как знак и считают, что странам Прибалтики "пора напрячься". Кроме того, пользователи соцсетей больше не считают угрозу нападения РФ на НАТО чем-то невероятным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появился план наступления РФ на Германию. Эксперты оценили, насколько он реалистичен.