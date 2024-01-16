Готовят народ? Путину предложили перенести столицу, в Кремле ответили

В сети предположили, что это может быть частью подготовки общественного мнения к новым месседжам пропаганды

В Кремле прокомментировали идею о переносе столицы России из Москвы в Иркутск, озвученную якутским историком. У Путина сочли ее нереализуемой.

Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал журналистам во вторник, 16 января.

"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема", — сказал он.

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу России из Москвы. Об этом сообщил Крымский ветер. Письмо с соответствующим содержанием историк разместил в открытом доступе и направил в общественную приемную президента.

По мнению историка, новую столицу следует разместить в Иркутске. В качестве аргументов он предложил большую пользу от Иркутска с точки зрения географии и большую защищенность этого города от внешних угроз.

Кроме того, Николаев акцентировал на том, что Иркутск уже являлся административным центром Сибири.

Пользователи сети активно стали комментировать это предложение: "А что там с 5 новыми городами, которые Шойгу собирался строить? Пусть туда переносят"; "Ополченцы в Иркутской Народной Республике должны немедленно огласить о начале подготовки референдума о выходе из состава РФ.".

Кроме того, комментаторы в сети предположили, что это может быть частью подготовки общественного мнения к новым месседжам пропаганды: "Учитывая манеру подачи Пескова этот ответ можно рассматривать, как прогрев аудитории, на случай резкой необходимости сдвига общественного внимания на очередную идею, которой, по мнению власти, будет жить народ."

Ранее, как сообщил "Телеграф", в России заявили, что воюют против Украины из-за "гендерно-нейтральных туалетов в школах".