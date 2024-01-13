Десяток яиц в обмен на голос за Путина: сеть насмешила "оригинальная" выходка оккупантов в Мелитополе

В сети шутят, что дефицит яиц в РФ был специально спланирован Путиным

В преддверии президентских выборов в РФ жителям оккупированного Мелитополя сделали заманчивое предложение. Тем, кто отдаст свой голос за Владимира Путина, пообещали десяток яиц.

Объявление опубликовали в местном Telegram-канале. В сети идею высмеяли.

В сообщении сказано, что яйца будут раздавать в понедельник в супермаркете "Экватор". Как именно будут проверять, за кого голосовал человек, не уточняется.

Почему именно яйца? Дело в том, что в России серьезный дефицит этого товара. Еще в начале декабря 2023 года россияне выстаивали огромные очереди, как в СССР, чтобы купить несколько яиц. Продавать их начали поштучно, а цены взлетели до 8 гривен или 20 рублей за штуку (80 гривен или 200 рублей за десяток).

Примечательно, что публикация пропала из Telegram-канала. Вероятно, оккупанты не выдержали насмешек над идеей и удалили объявление.

В сети поражены "щедростью царя" и шутят, что как только закончатся яйца, избирателям начнут выдавать просрочку. Некоторые предположили, что дефицит яиц в РФ — это была "многоходовочка" от Путина, чтобы однозначно подкупить избирателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне под Бахмутом хотят успеть захватить село до выборов президента в РФ. Путину срочно нужна уже какая-нибудь победа на фронте.