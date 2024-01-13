Десяток яєць в обмін на голос за Путіна: мережу насмішила "оригінальна" витівка окупантів у Мелітополі

У мережі жартують, що дефіцит яєць у РФ був спеціально спланований Путіним

Напередодні президентських виборів у РФ мешканцям окупованого Мелітополя зробили привабливу пропозицію. Тим, хто віддасть свій голос за Путіна, пообіцяли десяток яєць.

Оголошення опублікували у місцевому Telegram-каналі. У мережі ідею висміяли.

У повідомленні сказано, що яйця роздаватимуть у понеділок у супермаркеті "Екватор". Як саме перевірятимуть, за кого голосувала людина, не уточнюється.

Чому саме яйця? Річ у тому, що в Росії серйозний дефіцит цього товару. Ще на початку грудня 2023 року росіяни вистоювали величезні черги, як у СРСР, щоб купити кілька яєць. Продавати їх почали поштучно, а ціни злетіли до 8 гривень чи 20 рублів за штуку (80 гривень чи 200 рублів за десяток).

Цікаво, що публікація зникла з Telegram-каналу. Ймовірно, окупанти не витримали глузування з ідеї та видалили оголошення.

У мережі вражені "щедрістю царя" і жартують, що щойно закінчаться яйця, виборцям почнуть видавати прострочені товари. Дехто припустив, що дефіцит яєць у РФ — це була "багатоходівка" від Путіна, щоб однозначно підкупити виборців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни під Бахмутом хочуть встигнути захопити село до виборів президента в РФ. Путіну терміново потрібна вже якась перемога на фронті.