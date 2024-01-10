Путін помацав твердий огірок: у мережі потішаються над поїздкою диктатора на Чукотку (відео)

На Чукотці Путін оцінив місцеві овочі

Російський диктатор Володимир Путін уперше прилетів на Чукотку. Він відвідав місто Анадир.

Як повідомляють російські ЗМІ, він побував в одній із місцевих теплиць. Там він помацав огірок та помідор, а також понюхав базилік. Путін назвав "пристойним" розмір помідорів, що вирощуються в теплицях.

Крім того, повідомляється, що російський диктатор також провів зустріч з жителями Анадиря. На ній він розповів, що щодня близько двох годин займається спортом.

"Звичайно, я роблю це (займаюся спортом) щодня мінімум по дві години, приблизно… Трохи більше буває, тому що там зал, басейн, все це разом, душ, дві з половиною години… Треба говорити спасибі зарядці, а не спасибі таблеткам ", — сказав Путін.

Також він поскаржився, що його перестали впізнавати друзі. "Вони дивляться, кажуть: "Я не вірю, це ти чи не ти", — заявив Путін.

Варто зазначити, що користувачі соціальних мереж висміяли відвідування російським диктатором теплиці. Цю екскурсію дехто навіть порівняв відвідуванням секс-шопу.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російський диктатор Володимир Путін стримуватиме свої геополітичні амбіції до свого переобрання на виборах президента РФ, а ця подія буде подаватися як свято. Однак після того, як пройдуть вибір, російський "лідер", ймовірно, посилить мобілізацію в країні, а на фронті почнеться ескалація.