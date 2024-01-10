На Чукотке Путин оценил местные овощи

Российский диктатор Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Он посетил город Анадырь.

Как сообщают российские СМИ, он побывал в одной из местных теплиц. Там он потрогал огурец и помидор, а также понюхал базилик. Путин назвал "приличным" размер выращиваемых в теплицах помидоров.

Кроме того, сообщается что российский диктатор также провел встречу с жителями Анадыря. На ней он рассказал, что каждый день около двух часов занимается спортом.

"Конечно, я делаю это (занимаюсь спортом) каждый день минимум по два часа, примерно… Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа… Надо говорить спасибо зарядке, а не спасибо таблеткам", – сказал Путин.

Также он пожаловался, что его перестали узнавать друзья. "Они смотрят, говорят: "Я не верю, это ты или не ты", — заявил Путин.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей высмеяли посещение российским диктатором теплицы. Данную экскурсию некоторые даже сравнили посещением секс-шопа.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет сдерживать свои геополитические амбиции до своего переизбрания на выборах президента РФ, а это событие будет преподноситься как праздник. Однако после того, как выбору пройдут, российский "лидер", вероятно, ужесточит мобилизацию в стране, а на фронте начнется эскалация.