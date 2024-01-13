Це схоже на апокаліпсис: у Петербурзі спалахнула потужна пожежа, вогонь охопив величезну площу (фото та відео)

У той час як росіяни запускають ракети по Україні, їхня власна країна палає

Потужні пожежі стали повсякденністю в Росії — днями там горів завод із виробництва бронежилетів для російських військ, а вранці в суботу, 13 січня, сталася масштабна пожежа на складі Wildberries (російський маркетплейс) у Петербурзі. Небо закрила чорна димова хмара.

Вогонь охопив величезну площу — 50 тисяч квадратних метрів, повідомили в МНС Росії. Там уточнили, що відомостей про постраждалих не надходило. На місці працюють 112 спеціалістів та 25 одиниць техніки.

Повідомлення про пожежу в Шушарах (селище, внутрішньоміське муніципальне утворення у складі Пушкінського району міста федерального значення Санкт-Петербурга) надійшло о 07:42. Горить складський комплекс 350х320 метрів, заввишки 20 метрів. Пожежі надали підвищений четвертий номер складності. Перевіряють, зокрема й версію, що причиною загоряння став підпал. Місцеві пабліки пишуть, що чорний дим від пожежі відео із різних точок міста.

Працівників палаючого складу Wildberries, які вийшли з будівлі та перебували на вулиці при температурі -17, почали розвозити автобуси, що спеціально приїхали, повідомили в пресслужбі компанії. Причини займання невідомі, постраждалих немає. Збитки уточнюються.

РосЗМІ пишуть, що на будівництво розподільчого центру Wildberries у пітерських Шушарах було витрачено 3 млрд. І це без урахування обладнання, яке було там і тепер буде знищено вогнем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у місті Шалі в Чеченській республіці Росії згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку РФ. Документи, що зберігалися у будівлі штабу, врятувати не вдалося, постраждали також і припарковані поряд автомобілі.