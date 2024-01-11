Палало до небес: у Чечні згорів військовий штаб, ефектне відео

Від пожежі постраждали і припарковані поряд автівки

У місті Шалі, що у Чеченській республіці, згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку РФ. Документи, що зберігалися у будівлі штабу, не вдалося врятувати.

Від пожежі постраждали і припарковані поряд автомобілі. Про це повідомив телеграм-каналу Аstra.

Офіційного повідомлення від МНС Чеченської республіки наразі немає. Причини займання також невідомі.

На оприлюдненому в мережі відео видно, що густий дим здійнявся високо в небо.

Варто зазначити, що наприкінці 2022 року військовослужбовці цього полку, які беруть участь у вторгненні в Україну, відмовлялися від виконання бойових завдань.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, коментуючи ситуацію, що склалася, зазначив: "Радіти з того, що це зробили диверсанти, поки що рано".

За його даними, до 70-го полку активно направляють служити іноземних найманців. Зокрема громадяни Непалу. Деякі з них потрапили в полон до українців, що спричинило міжнародний скандал.

Оскільки у штабі полку згоріли всі документи, довести, що у там служать сотні найманців із Непалу та інших країн, відтепер буде неможливо.

Раніше "Телеграф" повідомив, що громадяни Непалу, яких РФ вербує на війну проти України, продовжують гинути і зникати безвісти пропадати. За попередніми даними, така доля спіткала вже близько половини найманців.