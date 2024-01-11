Пылало до небес: в Чечне сгорел военный штаб, эффектное видео

От пожара пострадали и припаркованные рядом автомобили

В городе Шали, что в Чеченской республике, сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ. Документы, хранившиеся в здании штаба, спасти не удалось.

От пожара пострадали и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил телеграм-канала Аstra.

Официального сообщения от МЧС Чеченской республики на данный момент нет. Причины возгорания тоже не известны.

На обнародованном в сети видео видно, что густой дым поднялся высоко в небо.

Стоит отметить, что в конце 2022 года военнослужащие этого полка, принимающего участие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил: "Радоваться тому, что это сделали диверсанты, пока рано".

По его данным, к 70-му полку активно направляют служить иностранных наемников. В частности, граждане Непала. Некоторые из них попали в плен к украинцам, что повлекло за собой международный скандал.

Поскольку в штабе полка сгорели все документы, доказать, что в полку служат сотни наемников из Непала и других стран, отныне будет невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что граждане Непала, которых РФ вербует на войну против Украины, продолжают гибнуть и без вести пропадать. По предварительным данным, такая участь постигла уже около половины всех наемников.