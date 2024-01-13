Это похоже на апокалипсис: в Петербурге вспыхнул мощнейший пожар, огонь охватил огромную площадь (фото и видео)

В то время как россияне запускают ракеты по Украине, их собственная страна пылает

Мощные пожары стали обыденностью в России — на днях там горел завод по производству бронежилетов для российских войск, а утром в субботу, 13 января, произошел масштабный пожар на складе Wildberries (российский маркетплейс) в Петербурге. Небо закрыло облако черного дыма.

Огонь охватил огромную площадь — 50 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России. Там уточнили, что сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 112 специалистов и 25 единиц техники.

Сообщение о пожаре в Шушарах (посёлок, внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга) поступило в 07:42. Горит складской комплекс 350х320 метров, высотой 20 метров. Пожару присвоили повышенный четвертый номер сложности. Проверяют, в том числе и версию, что причиной возгорания стал поджег. Местные паблики пишут, что черный дым от пожара видео из разных точек города.

Работников горящего склада Wildberries, которые вышли из здания и находились на улице при температуре -17, начали развозить специально приехавшие автобусы, сообщили в пресс-службе компании. Причины возгорания неизвестны, пострадавших нет. Ущерб уточняется.

РосСМИ пишут, что на строительство распределительного центра Wildberries в питерских Шушарах было потрачено 3 млрд. И это без учёта оборудования, которое находилось там и теперь будет уничтожено огнем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городе Шали в Чеченской республике России, сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ. Документы, хранившиеся в здании штаба, спасти не удалось, пострадали также и припаркованные рядом автомобили.