Обеспечивал армию России: стало известно, что именно за завод горел возле Москвы (видео)

Пожар тушили около 4 часов

В ночь на четверг, 11 января, в Подмосковном Обухове произошел пожар на заводе по производству бронежилетов для российских войск. Возгорание началось около 12:00.

По данным российских Telegram-каналов, загорелся цех по производству полимерной продукции. Площадь пожара составляла 8000 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС РФ, с огнем сражались более 100 пожарных. Отмечается, что в 4:30 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщалось. Персонал цеха самостоятельно эвакуировался из здания.

По данным СМИ, владелец завода Gavary Group находится под санкциями Украины, связанными с войной. Российские правоохранительные органы выясняют, был ли пожар вызван поджогом в результате диверсии.

Сообщается, что завод производит ряд полимерных изделий, но играет ключевую оборонную роль, связанную с бронежилетами, шлемами, защитной обувью и другими предметами. Именно поэтому против него были введены санкции.

Обухово на карте

Напомним, в ночь на четверг, 11 января, в России, по данным Минобороны РФ, силами ПВО было перехвачено три дрона. Это произошло над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.