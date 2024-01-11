Забезпечував армію Росії: стало відомо, що саме за завод горів біля Москви (відео)

Пожежу гасили близько 4 годин

У ніч на четвер, 11 січня, у Підмосковному Обухові сталася пожежа на заводі з виробництва бронежилетів для російських військ. Загоряння почалося близько 12:00.

За даними російських Telegram-каналів, загорівся цех із виробництва полімерної продукції. Площа пожежі складала 8000 квадратних метрів.

Як повідомили у МНС РФ, з вогнем боролися понад 100 пожежників. Зазначається, що о 4:30 пожежу було ліквідовано.

Про постраждалих не повідомлялося. Персонал цеху самостійно евакуювався із будівлі.

За даними ЗМІ, власник заводу, Gavary Group, перебуває під санкціями України, пов'язаними з війною. Російські правоохоронні органи з'ясовують, чи була пожежа викликана підпалом у результаті диверсії.

Повідомляється, що завод виготовляє ряд полімерних виробів, але відіграє ключову оборонну роль, пов'язану з бронежилетами, шоломами, захисним взуттям та іншими предметами. Саме тому проти нього було введено санкції.

Обухове на мапі

Нагадаємо, у ніч на четвер, 11 січня, в Росії, за даними Міноборони РФ, силами ППО було перехоплено три дрони. Це сталося над територіями Ростовської, Тульської та Калузької областей.