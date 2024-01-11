У столиці РФ — "запальна" ніч: спалахнули дві пожежі, вогонь охопив величезну площу (відео)

Про можливих постраждалих не повідомляється

У Москві та Підмосков’ї за ніч спалахнули дві великі пожежі. Незабаром після опівночі у селищі Обухово спалахнув цех з виробництва полімерної продукції, вогонь охопив на 8 тисяч квадратних метрів. Також після 2-ї години ночі сталася пожежа в Москві: на шосе Ентузіастів спалахнула одноповерхова адміністративно-виробнича будівля, палало на площі близько 2 тисяч квадратних метрів.

Як заявили в МНС РФ, в Обуховому, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Працівники виробництва вийшли із цеху на вулицю.

Гасінням пожежі займалися близько 120 фахівців та 36 одиниць техніки. Для гасіння використовували три пожежні гідранти. Також було прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Росіяни пишуть, що роботи ускладнюються високим пожежним навантаженням будівлі. У МНС заявили, що після 2-ї години ночі пожежу було локалізовано на площі 8 тисяч квадратних метрів. За годину повідомили про ліквідацію відкритого горіння.

І тут естафету перейняла столиця Росії — на шосе Ентузіастів спалахнув одноповерховий адміністративно-виробничий будинок, вогонь охопив 2 000 квадратних метрів. На місце надіслали пожежний потяг. Пожежу загасили за дві години.

Раніше "Телеграф" розповідав про пожежу на радіозаводі "Стріла" у Брянській області РФ. Йому передували вибухи.