У районі важливого заводу на Брянщині пролунали потужні вибухи: що відомо (відео)

Опісля виникла пожежа

У селищі Суземка, Брянська область Росії, пролунали потужні вибухи. Унаслідок яких спалахнула пожежа.

Зазначається, що постраждали декілька домоволодінь росіян, а також радіозавод "Стріла". Про це пишуть росЗМІ.

В атаці звично звинуватили Збройні Сили України. Пишуть, що обстріляли російське селище, яке знаходиться в 11 км від українського кордону, з реактивної системи залпового вогню.

Селище Суземка на мапі

Попередньо відомо, що постраждала одна людина. Поранення отримала 45-річна росіянка, яка зараз у лікарні, адже уламок потрапив їй у спину. Через влучання у житловий будинок у ньому спалахнула пожежа. РосЗМІ пишуть, що господарську споруду знищено повністю. Від пожежі у небо здіймається дим.

Ба більше пошкодження зазнала адміністративна будівля та торгова точка. Унаслідок обстрілу у частині селища відсутнє електропостачання, про строки відновлення якого росіянам не повідомляли.

При цьому місцевих чатах місцеві скаржаться, що ховатись від обстрілів немає куди, адже укриттів немає, а льохи — підтоплені.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч проти четверга, 28 грудня, загорілась приватна лазня. У ній місцеві "МНСники" та колаборанти святкували всеросійський День рятувальника.