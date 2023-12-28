В районе важного завода на Брянщине прогремели мощные взрывы: что известно (видео)

После возник пожар

В поселке Суземка, Брянская область России, раздались мощные взрывы. В результате которых вспыхнул пожар.

Отмечается, что пострадало несколько домовладений россиян, а также радиозавод "Стрела". Об этом пишут росСМИ.

В атаке привычно обвинили Вооруженные Силы Украины. Пишут, что обстреляли российский поселок, который находится в 11 км от украинской границы, из реактивной системы залпового огня.

Поселок Суземка на карте

Предварительно известно, что пострадал один человек. Ранение получила 45-летняя россиянка, которая сейчас находится в больнице, ведь обломок попал ей в спину. Из-за попадания в жилой дом в нем вспыхнул пожар. РосСМИ пишут, что хозяйственное сооружение уничтожено полностью. От пожара в небо вздымается дым.

Более повреждения получили административное здание и торговая точка. В результате обстрела в части поселка отсутствует электроснабжение, о сроках восстановления которого россиянам не сообщали.

При этом местные чаты местные жалуются, что прятаться от обстрелов некуда, ведь укрытий нет, а погреба — подтоплены.

Ранее "Телеграф" писал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на четверг, 28 декабря, загорелась частная баня. В нем местные "МЧСники" и коллаборанты праздновали всероссийский День спасателя.