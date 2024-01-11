"Встромляють ніж у спину": Безугла заявила про вихід із "Слуги народу"

Парламентарій звинуватила колег у тиску

Народний депутат Мар’яна Безугла, яка останнім часом відзначилася низкою скандалів та активною критикою військового керівництва України, заявила, що залишає "Слугу народу".

Так у своєму Facebook нардеп написала, що їй не потрібна "слабка фракція та партія" у воєнний час, а також натякнула на те, що її колеги "встромляють ніж у спину".

Безугла заявила, що її нібито змушують замовкнути з приводу проблем у ЗСУ, у Верховній Раді та у комітеті з національної безпеки.

"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним болючим згасанням, ВСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримки статус-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція у ВСУ вийде на перше місце порівняно з чим або до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпечного рушія країни", — написала вона.

За її словами, вона написала заяву про вихід не лише із фракції, а й із партії "Слуга народу", але при цьому залишиться мажоритарним депутатом від Оболонського району.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету. Після цього Комітет із регламенту у Верховній Раді України підтримав постанову про її звільнення.

Проте спроба внести це питання до порядку денного Верховної Ради закінчилася блокуванням трибуни та закриттям засідання.