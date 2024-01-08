У Раді дали добро на позбавлення Безуглої посади: питання вирішать днями, названо дату

Комітет з регламенту у ВРУ розглянув постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з місця заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Вже 10 січня вона може бути знята з посади.

Про це у понеділок, 8 січня, у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, рішення було ухвалено одноголосно.

"Відповідно, вже 10 січня Парламент може розглянути ухвалу. PS Рішення на розгляд зали, і там зазначено, що вона залишається членом Комітету", — сказав він.

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