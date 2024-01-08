В Раде дали добро на лишение Безуглой должности: вопрос решат на днях, названа дата
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Комитет по регламенту в Верховной Раде Украины рассмотрел постановление об отзыве Марьяны Безуглой с места заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Уже на этой неделе, а именно 10 января, она может быть снята с должности.
Об этом в понедельник, 8 января, в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, решение было принято единогласно.
"Соответственно, уже 10 января Парламент может рассмотреть постановление. P.S. Решение на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом Комитета", — сказал он.
Следующий шаг — голосование Верховной Рады. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, комментируя рассмотрение Комитетом, отметим, что в Раде необходимо будет собрать 226 голосов для принятия решения. Ранее он писал о трех шагах в этом процессе.
- Комитет по нацбезопасности своим решением рекомендовал отозвать Безуглую с должности;
- Следующий шаг – регламентный комитет должен рассмотреть решение и зарегистрировать соответствующее постановление;
- И дальше уже это постановление выносится на заседание Совета, там его голосуют.
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