"Бояться, що є голоси": у Раді виникли складнощі з відкликанням Безуглої з посади

Проти винесення питання на голосування виступив Арахамія

У середу, 10 січня, народний депутат Мар’яна Безугла могла бути знята з посади заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Проте з її звільненням виникли труднощі.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, низка нардепів вимагала з голосу поставити на голосування питання про позбавлення Безуглої посади. Проте проти виступив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"Вимагали поставити в порядок денний колеги Кривошеєв (СН), Геращенко та Герасімов (ЄС), Разумков (позафракційний), Кабаченко (Батьківщина) та Устінова (Голос). Але проти виступив Арахамія (СН). І так і не поставили. Бояться, що є голоси", — написав він.

Пізніше Железняк написав, що він також намагався поставити Постанову про звільнення Безуглої з посади в порядок денний. Однак знову безрезультатно.

"І знову навіть бояться ставити на голосування", — пише він.

Нагадаємо, Комітет із нацбезпеки своїм рішенням рекомендував відкликати Безуглу з посади. Далі регламентний комітет має розглянути рішення та зареєструвати відповідну постанову, далі ця постанова має бути винесена на засідання Ради. Свої голоси за рішення звільнити Безуглу мають віддати щонайменше 226 нардепів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безугла, яка активно критикувала найвище військове керівництво країни, поскаржилася на те, що головком ЗСУ Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах. Вона в’їдливо це прокоментувала, але нарвалася на критику в мережі.