"Боятся, что есть голоса": в Раде возникли сложности с отзывом Безуглой с должности (обновлено)

Против вынесения вопроса на голосование выступил Арахамия

В среду, 10 января, народный депутат Марьяна Безуглая могла быть снята с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Однако с ее увольнением возникли затруднения.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк, ряд нардепов требовали с голоса поставить на голосование вопрос о лишении Безуглой должности. Однако против выступил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

"С голоса пытаются поставить в повестку дня Парламента Постановление об освобождении Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам обороны.️ Требовали поставить в повестку дня коллеги Кривошеев (СН), Геращенко и Герасимов (ЕС), Разумков (внефракционный), Кабаченко (Батькивщина) и Устинова (Голос). Но против выступил Арахамия (СН). И так и не поставили. Боятся, что есть голоса", — написал он.

UPD В результате заседание Верховной Рады было закрыто после нескольких попыток вынести на голосование постановление об отставке Марьяны Безуглой с должности замглавы комитета по обороне. Железняк проинформировал, что это было сделано именно с целью не допустить голосования по освобождению Безуглой с должности, хотя в повестке дня было много важных вопросов. Для этого депутаты даже блокировали трибуну.

"Но откровенно… это впервые наверняка в истории нашего созыва, чтобы оппозиция так искренне и энергично выступала за кадровое решение Коалиции. При этом объединились люди, которые в жизни между собой даже не разговаривают. "Maryana- connecting people"" — иронизирует Железняк.

Позже Железняк написал, что он также пытался поставить Постановление об освобождении Безуглой от должности в повестку дня. Однако снова безрезультатно.

"И снова даже боятся ставить на голосование", — пишет он.

Напомним, Комитет по нацбезопасности своим решением рекомендовал отозвать Безуглую с должности. Далее регламентный комитет должен рассмотреть решение и зарегистрировать соответствующее постановление, дальше это постановление должно быть вынесено на заседание Рады. Свои голоса за решение уволить Безуглую должны отдать не менее 226 нардепов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безуглая, которая активно критикует высшее военное руководство страны, пожаловалась на то, что главком ВСУ Валерий Залужный заблокировал её в социальных сетях. Она язвительно это прокомментировала, но нарвалась на критику в сети.