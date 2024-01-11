"Втыкают нож в спину": Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"

Парламентарий обвинила коллег в давлении

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая в последнее время отличилась рядом скандалов и активной критикой военного руководства Украины, заявила, что покидает "Слугу народа".

Так в своем Facebook нардеп написала, что ей не нужна "слабая фракция и партия" в военное время, а также намекнула на то, что ее коллеги "втыкают нож в спину".

Безуглая заявила, что ее якобы заставляют замолчать по поводу проблем в ВСУ, в Верховной Раде и в комитете по национальной безопасности.

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны", — написала она.

По ее словам, она написала заявление о выходе не только из фракции, но и из партии "Слуга народа", но при этом останется мажоритарным депутатом от Оболонского района.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. После этого Комитет по регламенту в Верховной Раде Украины поддержал постановление о ее увольнении.

Однако попытка внести этот вопрос в повестку дня Верховной Рады закончилась блокировкой трибуны и закрытием заседания.