"Парламенту показали фак": в сети волна гнева из-за скандала с Безуглой в Раде

Этот вопрос объединил представителей оппозиции и коалиции

В среду, 10 января, Верховная Рада не смогла проголосовать за снятие народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке. Попытка внести этот вопрос в повестку дня закончилась блокировкой трибуны и закрытием заседания.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, соответствующий проект постановления с голоса пытались поставить в повестку дня народный депутат Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Ирина Геращенко и Артур Герасимов ("Европейская солидарность"), Дмитрий Разумков (внефракционный), Владимир Кабаченко ("Батькивщина") и Александра Устинова ("Голос"). Но, по его словам, против выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

После нескольких попыток вынести вопрос на голосование заседание закрыли. Железняк отметил, что это было сделано именно с целью не допустить голосования по увольнению Безуглой. Хотя, по словам нардепа, в повестке дня было много важных вопросов. "Боятся, что есть голоса", – написал он.

"Это впервые наверняка в истории нашего созыва, чтобы оппозиция так искренне и энергично выступала за кадровое решение коалиции. При этом объединились люди, которые в жизни между собой даже не разговаривают. Maryana connecting people (Маряна объединяет людей. – Ред.)", – написал он.

В свою очередь Ирина Геращенко также объяснила, что заседание закрыли, чтобы не выносить в зал постановление об отзыве народного депутата. Она отметила, что Безуглая "объединила зал".

"ЕС", группа Разумкова, часть "Слуг", "Голоса", "Балькивщины" требовали ее отзыва. "ЕС" заблокировала трибуну. Безуглая уйдет из комитета. Она не имеет никакого отношения к нацбезопасности, и мы не позволим ей унижать военных и память погибших", — написала Геращенко.

Ее коллега по фракции Алексей Гончаренко отметил, что глава парламента Руслан Стефанчук отказался выполнять норму регламента. А регламент Верховной Рады, по словам нардепа, имеет статус закона.

"Что поставить на голосование вопрос, предложенный не кем-то и даже не оппозицией, а Комитетом по нацбезопасности и обороне — об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя этого комитета. Сейчас не о Марьяне Безуглой даже речь, а о том, что есть такое решение — ты обязан его вынести в зал. Сидит Стефанчук и смотрит, что ему как ему махнут, какую команду дадут из Офиса президента. Команду не дали — он отключает микрофоны, отказывается выполнять регламент. Когда начали требовать выполнить регламент, он просто закрыл заседание и сбежал. Ну это, конечно, не с друзьями из ОПЗЖ ходить обниматься, как он это делал вчера, и это тебе не КВН", — написал он.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что в Верховной Раде есть одна тема табу — "ее зовут Марьяной". Она подчеркнула, что вопрос об ее увольнении не вынесли, несмотря на требования большинства фракций.

"Ибо "своих — не сдают". Демонстрационно. Она, бывший глава ВСК по вагнеровцам, по настоящему неприкосновенна. Это, собственно, и есть ответ на вопрос, насколько она самостоятельна в своих нападках на главкома Залужного и кто именно за этими нападками стоит", – подчеркнула Сюмар.

Она также отметила, что в теории информационных войн таких лиц, которых используют для атаки на популярных и влиятельных людей, называют "торпедами". По мнению Сюмар, это тот случай, "когда "торпеда" не должна утонуть".

Стоит отметить, что Марьяна Безуглая очень лаконично прокомментировала события в ВР. На своей странице в Facebook она только написала: "За правду и на кострах сжигали".

Известные украинские эксперты и журналисты также отреагировали на этот скандал. Так, политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что сегодняшние события в ВР показали место парламента в украинской системе власти. "Всем тем, кто до сих пор не понял, показали фак и место парламента в пищевой цепочке", — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь экс-нардеп Борислав Береза считает, что Стефанчук и Арахамия, пытаясь не дать снять Безуглую с должности заместителя председателя Комитета ВР, показывают, что за атаками Безуглой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стоит Офис президента. "Все остальное мелочи. Дальше можно писать исследования на тему: "Безуглая, как один из столпов власти Зеленского и фактор, снижающий его рейтинг", — написал он.

В свою очередь украинский журналист и публицист Сергей Руденко в своем сообщении в Facebook поставил ситуацию с Безуглой в один ряд с последними новостями, такими как восстановление в должности судьи Верховного Суда Богдана Львова, который имеет гражданство России, и скандалом с закупками в Министерстве обороны.

"Безуглая, Львов, Песчанская, крысы в Минобороны. Режиссер действа рискует отгрести по полной", — написал он.

А популярный телеведущий и блогер Богдан Процишин опубликовал карикатуру на тему увольнения Безуглой. "Это только кажется, что оно не тонет", — говорится в подписи к рисунку.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. После этого Комитет по регламенту в Верховной Раде Украины поддержал постановление о ее увольнении.