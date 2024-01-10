"Это издевательство какое-то": судью с российским паспортом восстановили в должности, в соцсетях негодуют

Суд обязал выплатить ему заработную плату "за час вынужденного прогула"

Киевский окружной административный суд в среду, 10 января, восстановил в должности судьи Верховного Суда гражданина России Богдана Львова. Кроме того, суд обязал выплатить ему заработную плату "за час вынужденного прогула".

Об этом пишет Радио Свобода. Там ссылаются на своего корреспондента из зала суда.

"Обязать Верховный суд причислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", – говорится в решении суда.

В Верховном суде отказались комментировать ситуацию. Там не сказали, планируют ли подавать апелляцию на решение Киевского окружного админсуда.

Пользователи сети уже отреагировали на новость. Люди бурно обсуждают данное решение суда: "Нет, правда, они думают, что мы не заметим?"; "Какие законы таковы и решения"; "А мы о языке печемся…."; "Б*ть, это издевательство какое-то".

Ранее журналисты "Схем" обнаружили, что у Богдана Львова есть гражданство Российской Федерации. Сам он это отрицает.

5 октября 2022 г. Председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова из штата Верховного суда. Основанием стало СБУ о наличии у него гражданства РФ.

Уже 15 сентября того же года журналисты-расследователи "Схем" (Радио Свобода) опубликовали расследование "Украинский судья с российским паспортом". В нем привели многочисленные доказательства из ряда источников и баз данных, в том числе публичных, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суд Богдан Львов является гражданином России.

Напомним, что в конце декабря 2023 года Государственная миграционная служба Украины остановила рассмотрение вопроса о лишении гражданства Украины экссудии Верховного суда Богдана Львова, у которого "Схемы" обнаружили российский паспорт. В ведомстве не дали ответа на запрос журналистов о причинах такого решения. Там сослались на "конфиденциальность" данной информации.

Ранее "Телеграф" сообщил, что "Схемы" не нашли у главы ВККС Игнатова российского гражданства.