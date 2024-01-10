"Це знущання якесь": суддю з російським паспортом відновили на посаді, в соцмережах обурюються

Суд зобов’язав виплатити йому заробітну плату "за час вимушеного прогулу"

Київський окружний адміністративний суд у середу, 10 січня, поновив на посаді судді Верховного Суду громадянина Росії Богдана Львова. Крім того, суд зобов’язав виплатити йому заробітну плату "за час вимушеного прогулу".

Про це пише Радіо Свобода. Там посилаються на свого кореспондента, який був присутнім у залі суду.

"Зобов’язати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – йдеться у рішенні суду.

У Верховному суді відмовилися коментувати ситуацію. Там не сказали, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Користувачі мережі вже відреагували на новину. Люди бурхливо обговорюють це рішення суду: "Нє, правда, вони думають, що ми не помітимо?"; "Які закони, такі і рішення"; "А ми про мову печемось…."; "Б*ть, це знущання якесь".

Раніше журналісти "Схем" виявили, що у Богдана Львова є громадянство Російської Федерації. Сам він це заперечує.

5 жовтня 2022 р. Голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду. Підставою для цього став лист СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

Вже 15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода) опублікували розслідування "Українського судді з російським паспортом". У ньому навели численні докази з низки джерел та баз даних, у тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львів є громадянином Росії.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання щодо позбавлення громадянства України екссудії Верховного суду Богдана Львова, у якого "Схеми" виявили російський паспорт. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів щодо причин такого рішення. Там послалися на "конфіденційність" цієї інформації.

Раніше "Телеграф" повідомив, що "Схеми" не знайшли у голови ВККС Ігнатова російське громадянство.