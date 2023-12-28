Зрадницю Анну Asti, що втекла в Росію, тепер хочуть вигнати звідти і забрати паспорт

Співачку Asti хочуть позбавити російського громадянства

Розпусна вечірка у Москві має свої наслідки. Багато її учасників вже залишилися без концертів та отримали багато негативних коментарів. Не обійшло це стороною і зрадницю Анну Asti. На початку повномасштабного вторгнення співачка втекла в Росію. А два місяці тому Анна Дзюба (її справжнє ім’я) отримала російське громадянство.

Нещодавно Настя Івлєєва, колишня ведуча шоу "Орел і Решка", організувала у Москві "голу вечірку", яку відвідали багато російських артистів. Анна Асті на ній виступила. Саме через виступ на цій вульгарній вечірці, їй скасували концерти у дорогих клубах Москви. Окрім того, що через "голу вечірку" вона втратила близько 13 мільйонів рублів, її хочуть позбавити російського громадянства.

Співачка Асті виступила на вечірці

Виявляється, на співачку поскаржилися росіяни — учасники руху "Сорок Сороков". Вони звинуватили її у тому, що вона "забила на присягу", яку давала при отриманні російського паспорта, відвідавши захід, який "порушує традиційні цінності та пропагандує ЛГБТ". Російські ЗМІ повідомляють, що Анну притягнуть до адміністративної відповідальності за пропаганду ЛГБТ стосунків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Оля Полкова прокоментувала розпусну вечірку у Москві. Співачка склала жартівливий вірш про російську естраду.