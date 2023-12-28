Сбежавшую в Россию предательницу Анну Asti теперь хотят выгнать оттуда и забрать паспорт

Певицу Asti хотят лишить российского гражданства

Развратная вечеринка в Москве имеет свои последствия. Многие ее участники уже остались без концертов и получили много негативных комментариев. Не обошло это стороной и предательницу Анну Asti. В начале полномасштабного вторжения певица убежала в Россию. А два месяца назад Анна Дзюба (ее настоящее имя) получила российское гражданство.

Недавно Настя Ивлеева, бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", организовала в Москве "голую вечеринку", которую посетили многие российские артисты. Анна Асти на ней выступила. Именно из-за выступления на этой пошлой вечеринке, ей отменили концерты в дорогих клубах Москвы. Кроме того, что из-за "голой вечеринки" она потеряла около 13 миллионов рублей, ее хотят лишить российского гражданства.

Певица Асти выступила на вечеринке

Оказывается, на певицу пожаловались россияне — участники движения "Сорок Сороков". Они обвинили ее в том, что она "забила на присягу", которую давала при получении российского паспорта, посетив мероприятие, которое "нарушает традиционные ценности и пропагандирует ЛГБТ". Российские СМИ сообщают, что Анну будут привлечены к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ отношений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Оля Полкова прокомментировала развратную вечеринку в Москве. Певица сочинила шутливое стихотворение о русской эстраде.