"Парламенту показали фак": у мережі хвиля гніву через скандал з Безуглою в Раді

Це питання об'єднало представників опозиції та коаліції

У середу, 10 січня, Верховна Рада не змогла проголосувати за зняття народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Спроба внести це питання до порядку денного закінчилась блокуванням трибуни та закриттям засідання.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, відповідний проєкт постанови з голосу намагалися поставити в порядок денний народний депутат Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"), Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("Європейська солідарність"), Дмитро Разумков (позафракційний), Володимир Кабаченко ("Батьківщина") та Олександра Устінова ("Голос"). Але, за його словами, проти виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Після кількох спроб винести на голосування ухвалу засідання закрили. Железняк зазначив, що це було зроблено саме з метою не допустити голосування щодо звільнення Безуглої. Хоча, за словами нардепа, на порядку денному було багато важливих питань. "Бояться, що є голоси", – написав він.

"Це вперше напевно в історії нашого скликання, щоб опозиція так щиро і енергійно виступала за кадрове рішення коаліції. При тому, обʼєдналися люди, які в житті між собою навіть не розмовляють. Maryana connecting people (Маряна поєднує людей. – Ред.)", — написав він.

Своєю чергою Ірина Геращенко також пояснила, що засідання закрили, аби не виносити в залу постанову про відкликання народної депутатки. Вона зазначила, що Безугла "обʼєднала залу".

"ЄС", група Разумкова, частина "Слуг", "Голосу", "Батьківщини" вимагали її відкликання. "ЄС" заблокувала трибуну. Безугла піде з комітету. Вона не має жодного відношення до нацбезпеки й ми не дозволимо їй принижувати військових і памʼять загиблих", — написала Геращенко.

Її колега по фракції Олексій Гончаренко зазначив, що голова парламенту Руслан Стефанчук відмовився виконувати норму регламенту. А регламент Верховної Ради, за словами нардепа, має статус закону.

"Що поставити на голосування питання, яке запропоновано не кимось і навіть не опозицією, а Комітетом з нацбезпеки і оборони — про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови цього комітету. Зараз не про Мар'яну Безуглу навіть мова, а про те що є таке рішення — ти зобов'язаний його винести в залу. Сидить Стефанчук і дивиться що йому як йому махнуть, яку команду дадуть з Офісу президента. Команду не дали — він мікрофони виключає, відмовляється виконувати регламент. Коли почали вимагати виконати регламент він просто закрив засідання і втік. Ну це, звичайно, не з друзями з ОПЗЖ ходити обніматися, як він це робив вчора, і це тобі не КВК", — написав він.

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що у Верховній Раді є одна тема табу — "її звуть Марʼяною". Вона підкреслила, що питання про її звільнення не винесли попри вимоги більшості фракцій.

"Бо "своїх — не здають". Демонстраційно. Вона, колишня голова ТСК по вагнерівцям, по справжньому недоторканна. Це, власне, і є відповідь на питання, наскільки вона самостійна у своїх нападках на головкома Залужного і хто саме за тими нападками стоїть", — підкреслила Сюмар.

Вона також зазначила, що в теорії інформаційних воєн таких осіб, яких використовують для атаки на популярних і впливових людей називають "торпедами". На думку Сюмар, це той випадок, "коли "торпеда" не має втонути".

Варто зазначити, що сама Мар’яна Безугла дуже лаконічно прокоментувала події у ВР. На своїй сторінці у Facebook вона лише написала: "За правду і на вогнищах спалювали".

Відомі українські експерти та журналісти також відреагували на цей скандал. Так, політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що сьогоднішні події у ВР показали місце парламенту в українській системі влади. "Всім тим, хто досі не зрозумів, показали фак і місце парламенту в харчовому ланцюгу", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Своєю чергою екснардеп Борислав Береза вважає, що Стефанчук та Арахамія, намагаючись не дати зняти Безуглу з посади заступника голови Комітету ВР, показують, що за атаками Безуглої на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стоїть Офіс президента. "Все інше дрібниці. Далі можна писати дослідження на тему: "Безугла, як один зі стовпів влади Зеленського та фактор, що знижує його рейтинг", — написав він.

Своєю чергою український журналіст та публіцист Сергій Руденко у своєму повідомленні в Facebook поставив ситуацію з Безглою в один ряд з останніми новинами, таким як поновлення на посаді судді Верховного Суду Богдана Львова, який має громадянство Росії, та скандалом про закупки у Міністерстві оборони.

"Безугла, Львов, Піщанська, щурі у Міноборони. Режисер дійства ризикує відгребти по повній", — написав він.

А популярний телеведучий та блогер Богдан Процишин опублікував карикатуру на тему звільнення Безуглої. "Це лише здається, що воно не тоне", — йдеться у підписи до малюнку.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету. Після цього Комітет з регламенту у Верховній Раді України підтримав постанову про її звільнення.